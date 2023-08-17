Правоохоронці та чиновники наголошують: тільки спільними зусиллями світ може притягнути до відповідальності всіх злочинців, які влаштували справжній геноцид в Україні.

Задокументована кількість воєнних злочинів росіян в Україні перевищила сто тисяч випадків. Це вбивства, катування, зґвалтування та обстріли мирних міст.

Як притягнути винних до відповідальності? Правоохоронці разом із міжнародними партнерами сьогодні обговорювали на території меморіального комплексу Бабин Яр.

За кожен свій злочин росія має понести покарання - наголошують правоохоронці, які вже фіксують злочини рашистів. Наголошують: те, що чинять окупанти - не просто безглузде свавілля, а свідомий геноцид українського народу!

Юрій Білоусов, керівник департаменту Офісу Генерального Прокурора:

Ми аналізуємо всі вбивства: чи є ознаки, що цю людину вбили саме тому, що він або вона є українкою чи українцем, чи катували цю людину за те, що вона є українцем.

Вбивства, зґвалтування, атаки по цивільних об'єктах - загалом понад 100 тисяч злочинів уже нарахували українські правоохоронці за час повномасштабного вторгнення рф. І це лише те, що можна зафіксувати. Доступу до тимчасово окупованих територій слідчі не мають. А отже, що коїться, приміром, у Криму, достеменно сказати важко. Зрозуміло одне - утиски кримських татар там не припиняються.

Мусатафа Джемілєв, народний депутат України, лідер кримськотатарського народу:

Зараз в Криму повторюється те саме, тільки дещо в іншій формі, порівняно з тим, що росія робила всі 230 років окупації. Поступове витіснення корінного народу і заселення, як казав Потьомкін, "природними росіянами"

Офіс Генпрокурора скерував до суду вже майже 600 кримінальних проваджень щодо злочинів російської армії. Понад півсотні осіб - засуджені, третина з них - очно.

Втім самостійно Україна з таким об'ємом кримінальних справ фізично не впорається. Правоохоронці та посадовці наголошують: міжнародний суд над військовими рф потрібно почати якомога швидше. Підготовка до спецтрибуналу вже триває.

Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України:

До того трибуналу, про який уряд України, президент України - всі ми говоримо, що його необхідно створити. Ми закриваємо прогалину, яка є на сьогодні і яку сьогодні необхідно закрити, щоб справедливість і правосуддя дійсно відбулися.

Україна вже зараз змінює правила гри на міжнародній арені. Ордер на арешт путіна та львової-бєлової міжнародний суд видав за рекордні 5 місяців! Зараз за допомогою кращих світових юристів Україна намагається зробити так, щоб якомога більше країн змогли засудити російських воєнних злочинців.

Юрій Білоусов, керівник департаменту Офісу Генерального Прокурора:

Понад 24 країни світу вже почали власні розслідування по воєнних злочинах, які вчиняються в Україні. В США, Британії, Франції, Італії, Іспанії, Норвегії й так далі. Ми максимально надаємо інформацію.

Правоохоронці та чиновники наголошують: тільки спільними зусиллями світ може притягнути до відповідальності всіх злочинців, які влаштували справжній геноцид в Україні.