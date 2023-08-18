У Національному музеї історії України відкрили виставку цінностей, вилучених у грабіжників та контрабандистів. В умовах війни зловмисники намагаються викрасти історичні артефакти та вивезти за кордон.

Я вам покажу дуже цікаві експонати. Подивіться на ці ручки з голівками левів та грифонів. Це ручки від бритв. Легіонери ними голилися. Ось цим зажимали металеве лезо.

Такий рідкісний експонат - уперше в Україні, каже археолог Максим Левада. Це один із багатьох експонатів виставки археологічних знахідок, що нині діє в Національному музеї історії України. Більшу частину предметів у залі - правоохоронці вилучили у грабіжників та контрабандистів, які намагалися продати ці предмети на чорному ринку або на аукціонах.

Максим Левада, куратор виставки, археолог:

Через українські аукціони за рік проходить нелегальних знахідок археологічних, які дорівнюють п'ятьом колекціям нашого музею.

Музейники кажуть: деяких експонатів іще немає на виставці. Вони на особливому зберіганні, бо досі проходять як докази злочинів.

Олександр Соколов, заступник директора Державного бюро розслідувань:

Хочу сказати, що людина, у якої це було вилучено, в ході обшуків була причетна до фінансування протиправної діяльності так званої Донецької Народної республіки. Було в одному із приміщень у м. Києві вилучено понад 6 тисяч артефактів.

Олександр Соколов розповідає лише про одну справу, під час розслідування якої слідчі знайшли понад тисячу предметів скіфської, української та трипільської культур.

Сергій Пантелеєв, перший заступник начальника Головного слідчого управління НПУ:

Ми зараз разом зі слідчими й СБУ реєструємо майже кожного дня факти викрадення рф на окупованих територіях предмети культурних цінностей. Ми відкриваємо відповідні кримінальні провадження, і наше завдання встановити - не тільки хто віддавав накази, а й куди вивозили, де зберігалися, які ж підрозділи це все робили. І ми вже маємо великі напрацювання в цьому напрямку.

Андрій Демартіно, керівник служби з питань стратегічного планування і аналізу РНБО:

Сподіваємось, що це тільки перший крок. Далі буде повернення вкраденого скіфського золота в Криму та з Херсонського музею. Та взагалі буде поставлене питання про реституцію культурних цінностей з росії.

Війна нині триває не лише на передовій - наголошують музейники. Росіянам потрібна не лише наша земля, вони хочуть знищити нашу історію, нашу ідентичність. А тому для нас важливо здобути перемогу й на культурному фронті.

Федір Андрощук, генеральний директор Національного музею історії України:

Людям потрібна культура, тому що вони цікавляться. Особливо під час війни вони шукають коріння, хочуть щось дізнатися, про щось поговорити.

Побачити те, що правоохоронцям і археологам уже вдалося врятувати, можна в Національному музеї історії України протягом місяця. Виставка працює щодня з десятої ранку до шостої вечора.