У кількох районах Москви пролунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У кількох районах Москви і Підмосков'я було чути вибухи сьогодні вночі, 18 серпня. Очевидці повідомляють про роботу ППО і помічені дрони.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Повідомляється, що звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.
Крім того, вибух був чутний у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.
За даними МНС рф, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів Експоцентру у центрі Москви.
"Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення - близько 30 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.
"Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби", - заявив він.
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