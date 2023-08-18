У кількох районах Москви і Підмосков'я було чути вибухи сьогодні вночі, 18 серпня. Очевидці повідомляють про роботу ППО і помічені дрони.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Повідомляється, що звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Крім того, вибух був чутний у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними МНС рф, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів Експоцентру у центрі Москви.

"Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення - близько 30 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби", - заявив він.