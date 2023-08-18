Погода в Україні сьогодні, 18 серпня, буде спекотною. Проте деякі області нашої країни накриють дощі.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі пройдуть на заході України. Опади очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Місцями можливі грози.

Вітер переважно північно-східний та східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у середньому буде у межах +28 +33 градуси, а на півдні очікується спека до +35.

Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів по всій території нашої країни.

У столиці 18 серпня невелика хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +30 +32 градуси, а вночі +17 +19 градусів.

Синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки у столиці та Київській області.