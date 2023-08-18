Дощі та спека: синоптики дали прогноз погоди для України [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 18 серпня, буде спекотною. Проте деякі області нашої країни накриють дощі.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі пройдуть на заході України. Опади очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Місцями можливі грози.
Вітер переважно північно-східний та східний зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вдень у середньому буде у межах +28 +33 градуси, а на півдні очікується спека до +35.
Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів по всій території нашої країни.
У столиці 18 серпня невелика хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде +30 +32 градуси, а вночі +17 +19 градусів.
Синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки у столиці та Київській області.
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