США офіційно схвалили передачу винищувачів F-16 Україні: що відомо [ Редагувати ]
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Сполучені Штати офіційно схвалили передачу літаків F-16 з Данії та Нідерландів до України після того, як завершиться підготовка українських пілотів.
Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.
У повідомленні вказується, що США надали Нідерландам та Данії офіційні запевнення, що Вашингтон затвердить всі необхідні запити на передачу винищувачів F-16 Україні, коли вони надійдуть.
Видання повідомляє, що нещодавно Данія і Нідерланди надіслали США запит про надання відповідних гарантій.
Джерела Reuters стверджують, що голова Держдепу Антоні Блінкен надіслав листи своїм колегам у Нідерландах та Данії з запевненням, що відповідні запити будуть схвалені.
"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - написав Ентоні Блінкен у листі до двох офіційних осіб, копію якого побачило агентство Reuters.
Блінкен також уточнив, що схвалення запитів дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".
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