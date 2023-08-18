Сполучені Штати офіційно схвалили передачу літаків F-16 з Данії та Нідерландів до України після того, як завершиться підготовка українських пілотів.

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що США надали Нідерландам та Данії офіційні запевнення, що Вашингтон затвердить всі необхідні запити на передачу винищувачів F-16 Україні, коли вони надійдуть.

Видання повідомляє, що нещодавно Данія і Нідерланди надіслали США запит про надання відповідних гарантій.

Джерела Reuters стверджують, що голова Держдепу Антоні Блінкен надіслав листи своїм колегам у Нідерландах та Данії з запевненням, що відповідні запити будуть схвалені.

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - написав Ентоні Блінкен у листі до двох офіційних осіб, копію якого побачило агентство Reuters.

Блінкен також уточнив, що схвалення запитів дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".