Президент України Володимир Зеленський після звільнення усіх обласних військкомів анонсував зміни у роботі ТЦК і СП. Він наголосив, що під час візиту на передову, воїни розповіли йому про проблеми з комплектуванням, а тому у військкоматах будуть зміни.

"Моїм указом уведено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки "воєнкомів" і загалом роботи центрів комплектування. Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що під час візиту на фронт, воїни розповіли йому про проблеми із комплектуванням бойових бригад, проблема яких полягає у неякісній роботі військкоматів.

"В кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", - наголосив президент