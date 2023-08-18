Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 18 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили два вертольоти та 24 артсистеми ворога.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали: