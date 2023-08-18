Два вертольоти та майже 500 окупантів: нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 18 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили два вертольоти та 24 артсистеми ворога.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано;
- танків - 4332 (+3) од;
- бойових броньованих машин - 8410 (+12) од;
- артилерійських систем - 5193 (+24) од;
- РСЗВ - 714 од;
- засоби ППО - 486 од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 316 (+2) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4276 (+4) од;
- крилаті ракети - 1406 од;
- кораблі/катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7658 (+17) од.;
- спеціальна техніка - 783 (+10) од.
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