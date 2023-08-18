У справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини, суд визначив альтернативу заставу для двох підозрюваних, один із них уже вийшов із СІЗО.

Після такого скандального рішення побратими Олексія просять про допомогу.

Зазначається, що 14 серпня Голосіївський райсуд Києва продовжив запобіжний захід трьом чоловікам, яких звинувачують в умисному вбивстві 34-річного військовослужбовця Олексія Щербини, що сталося у жовтні 2022 року.

За рішенням суду, обвинувачені перебуватимуть під вартою до 12 жовтня 2023 року. Водночас щодо двох фігурантів суд визначив альтернативу утримання в СІЗО у вигляді застави в сумі 805 200 грн для кожного.

Мова про підсудних, яким інкримінують статтю про хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокуратура оскаржить пом'якшення запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві військового, добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини.

Сторона звинувачення з цим рішенням не згодна, вказуючи на те, що злочин був скоєний із застосуванням насильства і суд мав право не призначати застави. Прокуратура оскаржить рішення в апеляційній інстанції.

Щодо третього фігуранта — його суд залишив під вартою без альтернативи застави, оскільки затриманому висунуті звинувачення за іншою статтею — умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів.

Що відомо про вбивство військового, добровольця "Свободи" Олексія Щербини

21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва виник конфлікт на дорозі між водіями і пасажирами двох авто. За кермом автомобіля "Хюндай" був доброволець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина. Під час сварки за першочерговість проїзду його побили водій і пасажири "Лексуса". Після цього один з нападників вистрілив у військового і разом з товаришами втік. Потерпілий від отриманих травм помер. Підозрюваних у вбивстві затримала поліція.

Дії водія "Лексуса" кваліфікували за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. За це загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Іншим двом обвинуваченим інкримінують ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Покарання за це — від 3 до 7 років за ґратами.