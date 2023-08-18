У центрі Києва скоїли замах на заступника голови Податкової служби [ Редагувати ]
У Києві був скоєний замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Інцидент стався вчора, 17 серпня у середмісті столиці.
Про це повідомляє очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, невдалий замах на заступника голови Податкової служби стався вчора, але поліція нібито просила не розголошувати до ранку жодної інформації.
"Так, вчора о 07:50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста", - пише Гетманцев.
При цьому замовниками він називає так званих "схемщиків", що "втратили бізнес" та "перейшли межу".
"Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку (мова йде про Департамент карного розшуку Національної поліції - ред.)", - повідомив Гетманцев та додав, що виконавці були затримані та дають покази на замовників.
На офіційному сайті податкової вказано, що Сокур Євген є виконувачем обов'язків заступника голови Державної податкової служби України.
Також зазначається, що він має VI ранг державного службовця (при цьому найвищий вважається I ранг, а найнижчий - IX).
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