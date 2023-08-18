У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи 18 серпня. Через "бавовну" може бути пошкоджене залізничне полотно.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста, а тим часом залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки", - написав він.

До того ж, Федоров повідомив, що вчора ввечері лунали вибухи в окупованих Токмаку та Кирилівці.