Окупантам не спокійно: у Мелітополі пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи 18 серпня. Через "бавовну" може бути пошкоджене залізничне полотно.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста, а тим часом залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки", - написав він.
До того ж, Федоров повідомив, що вчора ввечері лунали вибухи в окупованих Токмаку та Кирилівці.
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