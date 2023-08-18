Український гонщик Олексій Головня здобув перше місто на етапі з дріфту у Польщі [ Редагувати ]
Минулого уїк-енду на польському автодромі Jastrzab відбувся найбільший міжнародний фестиваль Puchar Driftu частиною якого стали змагання з Дріфтингу.
Український спортсмен Олексій Головня на своєму автомобілі BMW M2 виграв золотий дубль фестивалю посівши перші місця в кваліфікаційних і парних заїздах.
Загалом, в змаганнях прийняли участь 63 гонщика зі всієї Європи. Наймолодшому спортсменові – лише 10 років. Учасники змагалися в двох категоріях: Profi, для професійних гонщиків і автомобілів з більш потужними двигунами та спеціальними шинами; та Street для новачків на менш потужній техніці.
В фіналі парних заїздів категорії Profi Олексій переміг польського гонщика Матеуша Сускі. Обидва спортсмени продемонстрували яскраві заїзди, але українець виявився кращим.
Фестиваль на автодрому Яструб користується популярністю серед європейських виробників автомобільної продукції та запчастин. Фестиваль проходить один раз на рік і обʼєднує найбільших представників автомобільної культури та індустрії.
Олексій Головня - український професійний гонщик, дворазовий Чемпіон України з Дріфтингу, переможець Чемпіонату Східної Європи. Цього року Олексій представляє Україну відразу в двох найсильніших серіях світу - Drift Masters (Чемпіонат Європи) і Formula Drift (США).
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