ДБР викрило заступника командира батальйону [ Редагувати ]
У Одеській області заступник командира одного з військових батальйонів вимагав від своїх підлеглих будувати особистий будинок. Інформацію про цей інцидент оприлюднило Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, починаючи з серпня 2022 року, заступник командира військової частини змушував підлеглих замість своїх основних обов’язків з охорони та захисту України будувати для нього резиденцію під Одесою.
Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн.
Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Йому загрожує позбавлення волі строком на до 12 років.
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