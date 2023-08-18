Близько 20 тисяч людей щомісяця: у ГУР розповіли про мобілізацію в рф [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що у рф продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей. Про це він сказав під час брифінгу.
Щодня і щомісяця ці заходи (мобілізаційні, - ред.) тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються. Нещодавно мер москви сергій собянін назвав цікаву цифру - 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч.
Як відзначив представник ГУР, фактично мер зізнався в тому, що лише за декілька місяців в столиці було додатково мобілізовано близько 10 тисяч людей. Мобілізаційна кампанія в росії продовжується "в різний спосіб, різними методами".
Юсов також зауважив, що йдеться саме про примусову мобілізацію, однак дітей чиновників й олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто лише нещодавно отримав паспорт.
Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну.
Зокрема Юсов нагадав про те, що єдиний спосіб російським окупантам зберегти життя - добровільно здатись у полон. Це також є єдиним способом вберегти свою гідність, оскільки означає відмову від виконання злочинних наказів.
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