"В Україні буде звільнено всіх обласних военкомів" - Зеленський

У п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх обласних военкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах