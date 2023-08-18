Зеленський провів щоденну ранкову "звірку годинників": що відомо [ Редагувати ]
У пʼятницю, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів щоденну ранкову "звірку годинників".
Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро.
"Ситуація на фронті. Оборонні та наступальні дії. Результати застосування дронів", - звітував президент.
Перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також робота СБУ щодо «воєнкомів» і колаборантів. Хороші результати.
"Окремо - закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань. Робота триває", - додав Зеленський.
по темі
У четвер, 17серпня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор
У вівторок, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ
У п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх обласних военкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах
У пʼятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський анонсував чергове засідання Ради національної безпеки та оборони
У середу, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський звітував про Ставку