У пʼятницю, 18 серпня, мешканці рф засняли групу безпілотників у небі над Серпуховим московської області. Попередньо, вони прямували в бік російської столиці.

Відео та фото з невідомими об'єктами у небі публікують місцеві Telegram-канали.

Як зазначив військово-політичний експерт Олександр Коваленко, москвичам "слід задатися питанням, чому, коли до їхнього міста наближаються якісь повітряні об'єкти, які мають властивість вибухати, не звучить повітряна тривога".