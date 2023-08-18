"шойгу! герасимов! Де повітряна тривога?": на підльоті до москви помітили групу дронів [ Редагувати ]
У пʼятницю, 18 серпня, мешканці рф засняли групу безпілотників у небі над Серпуховим московської області. Попередньо, вони прямували в бік російської столиці.
Відео та фото з невідомими об'єктами у небі публікують місцеві Telegram-канали.
Як зазначив військово-політичний експерт Олександр Коваленко, москвичам "слід задатися питанням, чому, коли до їхнього міста наближаються якісь повітряні об'єкти, які мають властивість вибухати, не звучить повітряна тривога".
В Україні, наприклад, вона звучить, як тільки Shahed-136 заходить у повітряний простір. шойгу! герасимов! Де повітряна тривога?
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