У Маріуполі помітили великий рух техніки рф в напрямку Бердянська [ Редагувати ]
У пʼятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили великий рух техніки російських військ. Вона прямує в бік Бердянська Запорізької області. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Через Маріуполь у напрямку Бердянська рухається не менше 20 вантажівок із бойовими комплектами, живою силою та автомобілями спеціального призначення. А також чотири лафети з танками й приблизно 10 - з бронетранспортерами.
Окрім того, здійснюється накопичення військового контингенту в Нікольському районі. Триває нарощування живої сили та техніки з боку Запоріжжя (Розівський район).
Також зберігається висока активність авіації.
З незвичного - знову задіяно Приморсько-Ахтарський аеродром та літаки заходять знов на малій висоті набираючи висоту вже над Урзуфом.
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