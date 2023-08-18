У пʼятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили великий рух техніки російських військ. Вона прямує в бік Бердянська Запорізької області. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Через Маріуполь у напрямку Бердянська рухається не менше 20 вантажівок із бойовими комплектами, живою силою та автомобілями спеціального призначення. А також чотири лафети з танками й приблизно 10 - з бронетранспортерами.

Окрім того, здійснюється накопичення військового контингенту в Нікольському районі. Триває нарощування живої сили та техніки з боку Запоріжжя (Розівський район).

Також зберігається висока активність авіації.