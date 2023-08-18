Смертельна ДТП з нацгвардійцем: Тандиру продовжили арешт [ Редагувати ]
У пʼятницю, 18 серпня, суд у Києві продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у столиці. Про це повідомляє "Суспільне".
Печерський суд Києва на засіданні у п'ятницю, 18 серпня, залишив без змін запобіжний захід Тандиру, але продовжив його дію.
Підозрюваний Олексій Тандир залишатиметься під вартою до 9 вересня.
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