Черкащина взяла шефство над відбудовою окремих населених пунктів Херсонської області. Протягом декількох тижнів влада та бізнес Черкащини відбудували вже 45 будинків у трьох населених пунктах. Про це заявив Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Продовжуємо відбудову наших підшефних сіл. Незмінно пліч-о-пліч із Іванівкою та Новопетрівкою. Незабаром мають початися роботи і у Миколаївці, про що вже зробив відповідне розпорядження. На сьогодні спільними зусиллями ми вже «реанімували» 45 будинків. Ще 35 зараз у роботі. На місці скоординували наші подальші кроки: маємо максимально використати сприятливі місяці для відбудови. Враховуючи, що практично в кожному будинку – побиті дахи".

Також, по інформації І.Табурця вагому допомогу у відбудові та гуманітарному забезпеченні мешканців постраждалих сіл Херсонщини беруть іноземні партнери.

"Разом із друзями нашої області із Данії та Швеції привезли чергову допомогу: 20 тон питної води, у селах із нею, нагадаю, проблеми. Також було доставлено 27 кубів будматеріалів. Відбудова зруйнованих об’єктів Херсонщини – принцип консолідації зусиль влади, бізнесу та громадянського суспільства. З таким підходом, можна досить впевнено дивитися у майбутнє".