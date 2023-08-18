Прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Їм готують обрання запобіжних заходів. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Як встановило слідство, двоє раніше судимих чоловіків приїхали до Києва для виконання "замовлення" щодо замаху на заступника голови Державної податкової служби.

Для цього вони орендували житло неподалік місця проживання Сокура, придбали автомобіль та 2 бейсбольні бити. Чоловіки таємно стежили за посадовцем.

Втім, про злочинні наміри чоловіків заздалегідь дізналися працівники ДКР Національної поліції України.

Правоохоронці розповіли, двоє чоловіків вичікували посадовця неподалік його будинку. Після того, як Сокур вийшов із під'їзду зловмисники витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця.

Але "довести справу до кінця" їм не дали. Чоловіків затримали правоохоронці.

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва вже повідомлено про підозру двом чоловікам, які готувалися до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також встановлюються особи, які замовили цей замах.