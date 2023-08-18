Головного військкома Черкаської області звільняють [ Редагувати ]
У пʼятницю, 18 серпня, у Черкасах розпочали процедуру звільнення головного військкома області. Цю посаду займав Олег Веретільник. Про це пише місцеве видання "Про все".
Речниця Черкаського обласного ТЦК та СП Аліна Кривошея підтвердила інформацію про звільнення Веретільника. За її словами, акт про звільнення вже є.
Як пояснила речниця, зараз відбувається процес здачі посади. Веретільник покине крісло головного військкома Черкаської області протягом наступного тижня. Хто займе цю посаду - поки невідомо.
Видання додає, що під час перевірок ТЦК порушень закону з боку Веретільника не зафіксували.
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