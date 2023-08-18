Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з росією.

Про це він сказав під час брифінгу.

Станом на зараз уже відбулось 48 обмінів, 2598 полонених захисників і захисниць, а також цивільних повернуто з російського полону. Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть добрі новини для родин наших захисників.

Юсов також повідомив, що серед російських військовополонених є люди, які захотіли перейти на бік України.

При цьому він не вказав кількість цих полонених, але зазначив, що серед них є представники як молодшого, так і старшого офіцерського складу.