Доставка посилки для військових: як оформити безкоштовно [ Редагувати ]
Один з двох найбільших поштових операторів України "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Програмою може скористатися кожен охочий.
Для цього потрібно:
- заповнити форму за посиланням;
- вказати для якого підрозділу доставка;
- отримати промокод.
Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.
У прес-службі звертають увагу, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.
по темі
Право на пенсію для дітей та непрацездатних членів родини зниклого безвісти військовослужбовця гарантується незалежно від страхового стажу годувальника
Базовий розмір пенсії в Україні, орієнтовно, складає 3 000 гривень, але завдяки різним видам надбавок, цей платіж може бути збільшений
В Україні продовжує знижуватись офіційне безробіття
У липні Кабінет Міністрів прийняв постанову №754, згідно з якою ветерани та особи, що внесли особливий внесок в розвиток Батьківщини, отримають винагороду від 450 до 3100 гривень
Програма "єВідновлення" допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, "Банку Восток" та "Банку Кліринговий Дім"