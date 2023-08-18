Один з двох найбільших поштових операторів України "Нова пошта" доставляє посилки для військових безкоштовно. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Програмою може скористатися кожен охочий.

Для цього потрібно:

заповнити форму за посиланням;

вказати для якого підрозділу доставка;

отримати промокод.

Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

У прес-службі звертають увагу, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.