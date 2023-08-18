Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що серед лідерів за кількістю поданих заяв державної програми "єВідновлення" - Харківська, Київська, Миколаївська області.

Станом на 17 серпня Харківська область - подано 13 837 заяв, Київська - 7 757, Миколаївська - 2 874, Херсонська - 2 767, Донецька - 2 295. А от серед областей з найбільш опрацьованими заявами - Харківська - 4 101, Київська - 2 837, Донецька - 1 385, Дніпропетровська - 651.

Також органами місцевого самоврядування вже погоджено 435 заяви на суму понад 34 млн грн. Очікує обробки 8 699 заяв, очікує нарахування - 5049. Серед типів об’єктів переважно квартири - 52,4 % та будинки - 47,2%. Над заявами працює 521 новостворена комісія. Нагадаю, що це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників.

Стосовно повністю знищеного житла, то тут подано заяв 1 870. Серед них 57,5% - це квартири, 41,4% - будинки.