Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що 18 серпня в окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав потужний вибух. За попередніми даними, інцидент стався у будівлі, де росіяни облаштували катівню. Про це він повідомив у Telegram.

Вибух пролунав у будинку на вулиці Будівельників 17. За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення рф та окупації міста там находилось відділення поліції. Тепер приміщення захопили російські спецслужби.

Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17.

За попередніми даними, у будівлі, де пролунав вибух, знаходиться також катівня. Там тримають цивільних полонених.