В Енергодарі пролунав вибух у катівні росіян [ Редагувати ]
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що 18 серпня в окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав потужний вибух. За попередніми даними, інцидент стався у будівлі, де росіяни облаштували катівню. Про це він повідомив у Telegram.
Вибух пролунав у будинку на вулиці Будівельників 17. За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення рф та окупації міста там находилось відділення поліції. Тепер приміщення захопили російські спецслужби.
Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17.
За попередніми даними, у будівлі, де пролунав вибух, знаходиться також катівня. Там тримають цивільних полонених.
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