Данія оголосила про старт навчання українських пілотів на F-16 наприкінці серпня [ Редагувати ]
Українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня.
Про це заявило Міністерство оборони Данії.
Зазначається, що в навчанні українців візьме участь коаліція з 11 країн. Детальнішої інформації Міноборони Данії не повідомило.
Таким чином до кінця літа розпочнеться довгоочікуване навчання українських пілотів.
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