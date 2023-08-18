Зеленський затвердив скасування податків на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від податків імпорту антидронових рушниць та тепловізорів.
Про це повідомляється на сайті Верховної ради України.
За даними парламенту, президент України підписав закон № 9467, згідно з яким імпорт звільняється від ПДВ, та закон № 9468, який скасовує ввізне мито.
Таким чином, податки на ввезення скасовують для:
- тепловізійних біноклів;
- монокулярів та бінокулярів;
- приладів нічного бачення (біноклів та монокулярів);
- далекомірів;
- антидронових рушниць.
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