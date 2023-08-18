До гарантій безпеки для України від G7 приєдналися 25 країн [ Редагувати ]
Декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі лідери "Великої сімки" (G7), підтримали 25 країн.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.
"Ми вже узгоджуємо початок консультацій з іншими партнерами. Цього тижня число країн, які доєдналися до вільнюської декларації, вже 25 і впевнений, що це число продовжить рости", - заявив він.
За словами Єрмака, українська сторона хоче до кінця року підписати перші угоди.
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