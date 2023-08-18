Декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі лідери "Великої сімки" (G7), підтримали 25 країн.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Ми вже узгоджуємо початок консультацій з іншими партнерами. Цього тижня число країн, які доєдналися до вільнюської декларації, вже 25 і впевнений, що це число продовжить рости", - заявив він.

За словами Єрмака, українська сторона хоче до кінця року підписати перші угоди.