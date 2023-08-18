У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 18 серпня, пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".

У мережі пишуть, що місцеві жителі розповідають про вібрацію вікон через вибух. Більш детальних подробиць події поки що не розкривають.

Водночас у пропагандистських Telegram-каналах повідомляють, що причиною нібито став підрив снаряду співробітниками так званого "міністерства надзвичайних ситуацій".