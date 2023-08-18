У Севастополі пролунали гучні вибухи [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 18 серпня, пролунали гучні вибухи.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".
У мережі пишуть, що місцеві жителі розповідають про вібрацію вікон через вибух. Більш детальних подробиць події поки що не розкривають.
Водночас у пропагандистських Telegram-каналах повідомляють, що причиною нібито став підрив снаряду співробітниками так званого "міністерства надзвичайних ситуацій".
по темі
У четвер вночі, 10 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
У середу, 9 серпня, в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Вони пролунали поблизу Старокримського полігону та у районі Джанкоя
У вівторок, 8 серпня, у Криму знову повідомили про вибух та приліт у кількох населених пунктах
В тимчасово окупованому Криму росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання", направлені на поширення пропаганди серед молоді
У Козачій бухті поблизу окупованого Севастополя вибухнув склад боєприпасів окупантів