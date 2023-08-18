Армія рф продовжила завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Катеринівці Мар'їнської громади;

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Богданівці Часовоярської громади.

Кириленко повідомив, що на Волноваському напрямку росіяни 24 рази обстріляли Вугледар - без жертв. Також на Донецькому напрямку ввечері ворог обстріляв дві вулиці Авдіївки. З артилерії обстріляне Гостре Курахівської громади.

"На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 14 будинків і адмінбудівлю у Північному, 1 будинок у Дружбі. У Костянтинівці пошкоджено 3 будинки, господарчу споруду і лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни завдавали ударів на Лисичанському напрямку. Було пошкоджено 2 будинки у Сіверську, зафіксовано 3 обстріли Лиманської громади.