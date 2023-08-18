F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів - Білий дім [ Редагувати ]
Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів нашої країни.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни", - наводить видання слова Саллівана.
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