Найсмертоносніша пожежа століття в США: кількість загиблих на Гавайях наближається до 100

Унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї вже відомо про 93 загиблих людей, що робить цю пожежу найбільшою за кількістю жертв у США за понад століття. Цифра ще не остаточна і, можливо, зросте