В Криму повідомляють про постріли та дим біля Євпаторії

В Криму лунають черги з великокаліберної зброї. Неподалік від Євпаторії видніється дим.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".

"На косі Біляус з боку Євпаторії чути черги з великокаліберної зброї й видно дим, повідомляє наш підписник. Це сталося годину тому", - пише канал.

Варто відзначити, що наразі ні військове керівництво України, ні окупаційна так звана "влада" Криму жодним чином не коментували ситуацію.