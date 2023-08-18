В Криму повідомляють про постріли та дим біля Євпаторії [ Редагувати ]
В Криму лунають черги з великокаліберної зброї. Неподалік від Євпаторії видніється дим.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".
"На косі Біляус з боку Євпаторії чути черги з великокаліберної зброї й видно дим, повідомляє наш підписник. Це сталося годину тому", - пише канал.
Варто відзначити, що наразі ні військове керівництво України, ні окупаційна так звана "влада" Криму жодним чином не коментували ситуацію.
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