Частина мешканців Одеського району залишиться без світла [ Редагувати ]
В Одеському районі області завтра, 19 серпня, вночі відключатимуть світло через ремонтні роботи.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.
"Цієї ночі - з 00:00 до 07:00 19 серпня - ми виконуватимемо ремонтні роботи на високовольтному устаткуванні. Тимчасово без світла залишиться частина мешканців Одеського району області", - сказано в повідомленні.
У компанії уточнюють, що ремонтні роботи допоможуть підготувати мережі до опалювального сезону та зробити електропостачання надійнішим.
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