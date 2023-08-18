В Одеському районі області завтра, 19 серпня, вночі відключатимуть світло через ремонтні роботи.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

"Цієї ночі - з 00:00 до 07:00 19 серпня - ми виконуватимемо ремонтні роботи на високовольтному устаткуванні. Тимчасово без світла залишиться частина мешканців Одеського району області", - сказано в повідомленні.

У компанії уточнюють, що ремонтні роботи допоможуть підготувати мережі до опалювального сезону та зробити електропостачання надійнішим.