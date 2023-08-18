Сполучені Штати продовжили тимчасовий захист для українців на 18 місяців [ Редагувати ]
США продовжили тимчасовий захист (TPS) для українців, які рятуються від війни на 18 місяців - з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року. Про це повідомило Міністерство національної безпеки.
У програмі зможуть взяти участь ті громадяни України, які мешкали у США станом на 16 серпня 2023 року.
Українські студенти, які перебувають в США за навчальною візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.
Цей тимчасовий міграційний захисний захід запроваджувався у квітні 2022 року, виходячи з оцінок Держдепартаменту про неможливість українців повернутися на Батьківщину через збройну агресію.
Наразі тимчасовим захистом у США користуються майже 26 тисяч українців, ще 166,7 тисячі можуть мати право на отримання такого статусу.
Для продовження свого тимчасового захищеного статусу і збереження права на роботу, українці мають своєчасно перереєструватися впродовж 60-денного періоду перереєстрації з 21 серпня 2023-го по 20 жовтня 2023-го.
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