США продовжили тимчасовий захист (TPS) для українців, які рятуються від війни на 18 місяців - з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року. Про це повідомило Міністерство національної безпеки.

У програмі зможуть взяти участь ті громадяни України, які мешкали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Українські студенти, які перебувають в США за навчальною візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Цей тимчасовий міграційний захисний захід запроваджувався у квітні 2022 року, виходячи з оцінок Держдепартаменту про неможливість українців повернутися на Батьківщину через збройну агресію.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються майже 26 тисяч українців, ще 166,7 тисячі можуть мати право на отримання такого статусу.

Для продовження свого тимчасового захищеного статусу і збереження права на роботу, українці мають своєчасно перереєструватися впродовж 60-денного періоду перереєстрації з 21 серпня 2023-го по 20 жовтня 2023-го.