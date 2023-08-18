ПриватБанк на 7 годин відключить Приват24 та операції з картками [ Редагувати ]
У ніч на 19 серпня 2023 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, щоб підвищити якість та безпеку платежів. Через операції з картками будуть на паузі до ранку. Про це повідомляє пресслужба банку.
Під час проведення робіт у суботу 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, Приват24.
Також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
"Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт", - повідомляє ПриватБанк.
Нагадаємо, 1 серпня ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток.
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