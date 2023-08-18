Жіноча збірна України з волейболу програла Сербії у стартовому матчі на жіночому Євро з волейболу - 0:3 (14:25, 19:25, 16:25).

На Євро-2023 Україна потрапила до групи А з Сербією, Польщею, Бельгією, Угорщиною та Словенією. Першими суперницями "синьо-жовтих" стали сербки - чинні чемпіонки світу та п'ята команда у рейтингу FIVB.

"Сербки з самого старту включилися у гру на повну, демонструючи націленість завершити це "побачення" якомога скоріше.

Як і очікувалося, головною зброєю в атаках підопічних Джованні Гвідетті стала суперзіркова Тіяна Бошкович (у підсумку вона набрала 22 очки), котра відзначалася завидним атлетизмом і різнобарвною виконавською майстерністю. В тому числі - на подачах, які п'ять разів перетворювалися на ейси.

А ось у нашої основної діагональної Анастасії Крайдуби відверто "не пішло". І хоча Вікторія Даньчак замінила її більш-менш вдало, для гідної колективної конкуренції зусиль її та інших українок вистачало лише епізодично.

У цілому же ігрова перевага Сербії була тотальною та беззаперечною...", - описує матч Федерація волейболу України.

Таким чином, свої виступи на чемпіонаті Європи наша жіноча збірна розпочала на мінорній ноті, але головні матчі в неї попереду.

Розклад ігор для збірної України на Євро-2023:

19 серпня. Україна - Угорщина

21 серпня. Бельгія - Україна

23 серпня. Україна - Словенія

24 серпня. Польща - Україна

Наступний матч Україна зіграє проти Угорщини у суботу, 19 серпня. Для виходу у плей-оф Євро підопічні Івана Пєткова мають потрапити до ТОП-4 своєї групи.