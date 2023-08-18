"Нова пошта" безкоштовно доставляє посилки для військових: як скористатися послугою [ Редагувати ]
Один з двох найбільших поштових операторів України компанія "Нова пошта" за власний кошт доставляє посилки для українських військовослужбовців. Про це нагадує пресслужба компанії.
Майже у кожного українця є друзі, рідні чи близькі, які воюють на передовій. Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий.
Для безплатної відправки посилки захиснику потрібно:
- заповнити форму за посиланням;
- вказати для якого підрозділу доставка;
- отримати промокод.
Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.
Можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.
Нагадаємо, "Укрпошта" з 1 липня підвищила тарифи.
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