Один з двох найбільших поштових операторів України компанія "Нова пошта" за власний кошт доставляє посилки для українських військовослужбовців. Про це нагадує пресслужба компанії.

Майже у кожного українця є друзі, рідні чи близькі, які воюють на передовій. Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий.

Для безплатної відправки посилки захиснику потрібно:

заповнити форму за посиланням;

вказати для якого підрозділу доставка;

отримати промокод.

Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

Можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.

Нагадаємо, "Укрпошта" з 1 липня підвищила тарифи.