Окупанти обстріляли Херсон, є вбиті та поранені [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли Херсон, загинув 72-річний чоловік, ще 2 людини поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російська армія вчергове обстріляла Херсон. Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік.
Також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надали необхідну медичну допомогу.
В Офісі генпрокурора повідомили, що 18 серпня близько 20:00 окупанти обстріляли селище поблизу Херсона.
Травми, несумісні із життям, отримав місцевий житель. Пошкоджено приватні будинки.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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