Туреччина, росія та Катар готують нову зернову угоду без України - Bild [ Редагувати ]
Туреччина, росія та Катар готуються налагодити експорт російського та вкраденого в України зерна, уклавши "угоду трьох". Про це повідомляє німецьке видання Bild.
У розпорядження журналістів потрапило службове листування між МЗС та посольствами росії та Туреччини у період з 21 липня по 8 серпня.
З листів випливає, що москва заздалегідь попередила Анкару про вихід з зернової угоди. Зараз росія, Туреччина та Катар працюють над новою тристоронньою угодою - без участі України.
Угоду готуються провести за "благословення" ООН та Світової Продовольчої Програми (WFP) під егідою Організації Чорноморського економічного співробітництва. росія в таємній переписці з WFP пропонувала себе в якості альтернативи України.
Пропонується постачати "російське зерно" до бідних країн, переважно в Африці. Туреччина виступить як організатор, Катар як спонсор поставок.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить рф відновити колишню зернову угоду, щоб зерно вивозили і з України. Анкара також пропонує діяти за егідою ООН.
Остаточно фіналізувати угоду планується під прикриттям чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбудеться в Будапешті з 19 по 27 серпня. За інформацією Bild, це може відбутися вже цими вихідними.
Для цього до Будапешта вже вилетів президент Татарстану Рустам Мініханов. Туди ж прибуде і Реджеп Таїп Ердоган. Чи буде хтось від Катару, не уточнюється.
Якщо "угоду трьох" таки укладуть, вона не просто вб’є український експорт зерна. Іноземні кораблі з зерном прикриють російський флот від ударів українських дронів.
Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
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