Туреччина, росія та Катар готуються налагодити експорт російського та вкраденого в України зерна, уклавши "угоду трьох". Про це повідомляє німецьке видання Bild.

У розпорядження журналістів потрапило службове листування між МЗС та посольствами росії та Туреччини у період з 21 липня по 8 серпня.

З листів випливає, що москва заздалегідь попередила Анкару про вихід з зернової угоди. Зараз росія, Туреччина та Катар працюють над новою тристоронньою угодою - без участі України.

Угоду готуються провести за "благословення" ООН та Світової Продовольчої Програми (WFP) під егідою Організації Чорноморського економічного співробітництва. росія в таємній переписці з WFP пропонувала себе в якості альтернативи України.

Пропонується постачати "російське зерно" до бідних країн, переважно в Африці. Туреччина виступить як організатор, Катар як спонсор поставок.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить рф відновити колишню зернову угоду, щоб зерно вивозили і з України. Анкара також пропонує діяти за егідою ООН.

Остаточно фіналізувати угоду планується під прикриттям чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбудеться в Будапешті з 19 по 27 серпня. За інформацією Bild, це може відбутися вже цими вихідними.

Для цього до Будапешта вже вилетів президент Татарстану Рустам Мініханов. Туди ж прибуде і Реджеп Таїп Ердоган. Чи буде хтось від Катару, не уточнюється.

Якщо "угоду трьох" таки укладуть, вона не просто вб’є український експорт зерна. Іноземні кораблі з зерном прикриють російський флот від ударів українських дронів.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.