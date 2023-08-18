Європейські країни заповнили газом свої підземні сховища газу на 90% до опалювального сезону. Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE). Це підтвердила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Сховища газу в ЄС досягли 90%, набагато раніше запланованого терміну. Це допоможе нам бути в безпеці цієї зими. Разом ми відвикаємо від російського газу. І продовжуємо паралельно працювати над різноманітнішими джерелами енергії в майбутньому.

Наразі підземні сховища газу (ПСГ) Європи заповнені на 90,12% (на 13,54% вище, ніж у середньому на цю дату за останні п'ять років), у них майже 99 млрд кубометрів газу.

Раніше єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляла, що Європа сподівається до 1 листопада заповнити газові сховища на 90%.

Найбільший рівень заповненості підземних сховищ газу відзначається зараз в Іспанії та Хорватії (99,98% та 96,88% відповідно). Також серед лідерів за рівнем запасів Швеція (95,29%), Словаччина (93,49%), Чехія (93,03%), Нідерланди (92,92%) та Польща (92,89%).

ПСГ Німеччини наповнені на 91,79%, Португалії - на 93,19%, Італії - на 90,62%, Австрії - на 90,76%, Франції - на 84,04%, Бельгії - на 87,85%, Угорщини - на 85,75%. Найменші показники заповненості газових сховищ спостерігаються у Латвії - 77,33%.

Торік пікову заповненість газових сховищ ЄС було досягнуто в середині листопада - 95,64%. На 90% ПСГ були заповнені на початку жовтня.

Сезон відбору газу із європейських підземних сховищ завершився 6 квітня. Пройти опалювальний сезон Європі багато в чому допомогла тепла зима.

Крім газосховищ на території Євросоюзу, європейські компанії у липні повернулися до активного використання українських підземних сховищ газ. У липні до України на зберігання передали майже 589 млн кубометрів газу.