Збірну Італії з футболу очолив Лучано Спаллетті [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
На посаду головного тренера збірної Італії з футболу призначили Лучано Спаллетті. Про це повідомила Італійська федерація футболу.
Про терміни контракту зі Спаллетті не повідомляється. 13 серпня стало відомо, що Роберто Манчіні був відправлений у відставку з посади головного тренера збірної Італії, він очолював національну команду з 2018 року.
Лучано Спаллетті 64 роки, з 2021 до 2023 року він очолював "Наполі", з яким у сезоні-2022/23 став чемпіоном Італії. Команда здобула перемогу в національній першості вперше за 33 роки.
Раніше Спаллетті тренував італійські "Емполі", "Сампдорію", "Венецію", "Удінезе", "Анкону", "Інтер" та "Рому", з якою двічі виграв Кубок Італії, один раз - суперкубок країни.
З 2009 по 2014 рік італієць очолював петербурзький "Зеніт", з яким двічі став чемпіоном росії й завоював кубок і суперкубок країни.
Нагадаємо, що Італія є суперником України у відборі на Євро-2024 з футболу. Збірні зіграють між собою у Мілані у вівторок, 12 вересня.
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