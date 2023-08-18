Присяжні Королівського суду Манчестера визнали медсестру неонатального відділення лікарні графині Честерської Люсі Летбі винною у вбивстві семи немовлят і замаху на вбивство ще шести. Про це повідомляє Associated Press.

33-річна Люсі Летбі впродовж року - з червня 2015 року по червень 2016 року - вбивала недоношених дітей у лікарні на північному заході Англії, де вона тоді працювала.

Жінка вводила новонародженим повітря шприцом, перегодовувала їх, проштовхувала в тіло трубки та труїла інсуліном.

Серед її жертв два брати з трійні, вбиті з різницею у 24 години, новонароджений вагою менше кілограма і дівчинка, яка народилася на 10 тижнів раніше за термін. Її вдалося вбити лише з четвертої спроби.

Одну з дівчаток Люсі безуспішно намагалася вбити тричі. Зараз їй 8 років, і вона стала інвалідом, який потребує постійного догляду.

Летбі звільнили з лікарні тільки влітку 2016, коли керівництво помітило зростання смертності немовлят в її зміни. Ще через рік лікарі звернулися до поліції і Люсі заарештували.

Під час обшуків у її сумочці знайшли наступні записки:

Я вбила їх спеціально, тому що недостатньо хороша, щоб дбати про них Я ЗЛА Я ЗРОБИЛА ЦЕ У мене ніколи не буде дітей і я ніколи не вийду заміж. Я ніколи не дізнаюся, як це - мати сім'ю.

Суд визнав жінку винною у семи вбивствах та шести замахах. Сама медсестра заявила у суді про свою невинність.

Її адвокати наполягають на тому, що раптове погіршення здоров'я та загибель немовлят могли бути спричинені природними причинами у поєднанні з іншими факторами, у тому числі нестачею персоналу в лікарні або нездатністю забезпечити дітям належний догляд.

Зараз прокуратура вирішує, чи добиватися повторного судового розгляду у справах про смерть ще чотирьох немовлят. У будь-якому випадку жінку чекає довічне ув'язнення.