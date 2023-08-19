Пентагон звинувачує росію та КНДР у підтримці активних програм створення наступальної біологічної зброї. Про це йдеться у доповіді про стан захисту від біологічних загроз.

Міноборони США повідомляє, що Китай, росія, Північна Корея та Іран, ймовірно, продовжують створювати смертельні токсини та патогени.

Досягнення як синтетичної біології, так і синтезу пептидів можуть дозволити державам розробляти широкий спектр нових токсинів. Дезінформація з питання охорони здоров'я була очевидною впродовж усієї пандемії COVID-19 і продовжилася після початку росією бойових дій в Україні у 2022 році.

Пентагон зазначає, що росія не повністю визнала продовження радянських програм з розробки біозброї, не надала доказів їхнього згортання, а також продовжує приховувати біологічні дослідження подвійного призначення.

В огляді також йдеться про те, що для американської армії настав вирішальний момент у галузі біологічного захисту. Військові мають "діяти швидко та рішуче", щоб впоратися з розробкою біологічної зброї та іншими катастрофічними подіями, включаючи пандемії.

У документі також наголошується зростаюча загроза Ірану та войовничих екстремістських організацій.

Нагадаємо, Білл Гейтс попередив про можливість нової пандемії у найближчі 20 років.