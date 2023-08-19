"Якби ми зупинилися, яким сигналом це стало б Китаю?": Байден зробив заяву щодо війни в Україні [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і президент Південної Кореї Юн Сок Йоля під час зустрічі у Кемп-Девіді (США) обговорили російську агресію проти України, санкції проти рф і питання, пов'язані з Китаєм.
На прес-конференції за підсумками переговорів Байден поставив питання, який сигнал послав би Захід Китаю щодо Тайваню, якби зупинив допомогати Україні.
Уявіть, що ми нічого не робимо. І ця позиція була одразу ж визнана, якщо я не помиляюся, вами, пане прем'єр-міністре (Японії Фуміо Кішіда - ред.). Що ми знаходимося в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який би сигнал це надіслало Китаю щодо Тайваню?
За словами Байдена, немислимо, щоб Захід залишився осторонь і сказав, що це просто проблема Європи.
Американський президент подякував Японії за допомогу Україні. За словами Байдена, Токіо надав Києву "значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги", а також військові засоби.
Японія приєдналася до багатьох інших країн у справі притягнення росії до відповідальності за допомогою міжнародних санкцій. Якщо мені не зраджує пам'ять, а я думаю, що так воно і є, пане прем'єр-міністр, ми опинилися у такому становищі, що коли я дзвонив вам з приводу України, мені не потрібно було вас ні в чому цьому переконувати.
У резиденції Джо Байдена в Кемп-Девіді у п'ятницю, 18 серпня, відбулася перша зустріч лідерів США, Південної Кореї (президента Юн Сок Йоля) та Японії (прем'єра Фуміо Кішіди). Американський лідер зазначав, що саміт не був присвячений Китаю, але "ця тема випливала під час переговорів".
Нагадаємо, під час візиту на саміт G7 у Хіросимі Володимира Зеленського прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що його країна передасть Україні 100 військових автомобілів та 30 тис. продовольчих пайків.
Уряд Японії також висловив готовність прийняти на лікування поранених українських військовослужбовців.
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