ЗСУ просунулись біля Роботиного та Урожайного (карта) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За останню добу Збройні сили України мали успіхи на Запорізькому та Бердянському напрямках.
Про це повідомляє DeepState.
Так, на Запорізькому напрямку в результаті активних наступальних дій Збройних Сил є успіхи в районі населеного пункту Роботине.
"Маленькими кроками, посадка за посадкою у важких боях бійці Сил оборони звільняють нашу територію", - зазначають аналітики.
А на Бердянському напрямку ЗСУ мали успіхи на південний схід від селища Урожайне.
по темі
росія не в змозі досягти оголошених початкових цілей свого широкомасштабного вторгнення в Україну, і вже програла у війні
Волонтери Хмельниччини разом із медиками облаштували стоматкабінет на колесах. Тут є все необхідне, щоб надати невідкладну допомогу. А бригади стоматологів працюватимуть вахтовим методом, у різних бойових підрозділах.
Наші захисники облаштовують нові оборонні позиції, споруджують інженерні загородження. За процесом стежить командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Вперше у 2014-му. Тоді довелося тікати з родиною з Луганська. А вдруге війна застала його на фронті - в Міловому.
Німеччина оголосила про передачу двох пускових установок зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T SLS, а британське оборонне відомство в рамках Міжнародного фонду для України
Велике кіно на передовій. Український історичний екшн "Довбуш" показали бійцям, які захищають Батьківщину на східному фронті. Допрем'єрний показ влаштував автор і режисер стрічки Олесь Санін. Які враження справив фільм на захисників?