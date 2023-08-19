Байден зробив потужну заяву через війну росії в Україні [ Редагувати ]
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росія не в змозі досягти оголошених початкових цілей свого широкомасштабного вторгнення в Україну, і вже програла у війні.
Про це заявив президент США Джо Байден, передає CNN.
Американський президент у своєму виступі після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем назвав аргументацію російського диктатора володимира путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну "сміховинною".
"росія вже програла. Вона не може досягти своєї первісної мети, про яку вона заявила. Це неможливо..." - сказав він.
Також Байден зазначив, що наслідки війни рф проти України "виходять далеко за межі Європи".
"Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було відразу зрозуміло... що ми в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?" - озвучив думку президент США.
"Вторгнення - це не тільки європейська проблема; такого вторгнення не було з часів Другої світової війни", - сказав він.
Байден позитивно відзначив реакцію Токіо на повномасштабну військову агресію росії проти України.
Він також заявив, що Японія "також продемонструвала сильне лідерство у G7 і зробила значний внесок у фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також у (наданні) нелетального військового обладнання".
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