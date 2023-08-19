Нічна атака "Шахедів": Повітряні сили назвали кількість збитих дронів [ Редагувати ]
Під час нічної ворожої повітряної атаки 19 серпня із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 15 дронів.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ .
Зазначається, що запускали "Шахеди" війська рф по Україні з північного напрямку.
Так, всього під час повітряної атаки противником було випущено 17 ударних дронів із району Курська (РФ).
У північних та центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона.
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", - розповіли військові.
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