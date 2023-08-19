Під час нічної ворожої повітряної атаки 19 серпня із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 15 дронів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ .

Зазначається, що запускали "Шахеди" війська рф по Україні з північного напрямку.

Так, всього під час повітряної атаки противником було випущено 17 ударних дронів із району Курська (РФ).

У північних та центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", - розповіли військові.