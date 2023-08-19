росіяни вночі атакували Хмельницьку область: подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія в ніч на 19 серпня знову атакувала Хмельницьку область. Через удари ворога постраждали цивільні.
Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом", - зазначив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.
Крім того, через атаку росіян постраждали дві жінки. У них поранення уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.
ОВА повідомляє, що оперативні групи продовжують обстеження для фіксування наслідків ворожої атаки.
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