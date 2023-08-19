росія в ніч на 19 серпня знову атакувала Хмельницьку область. Через удари ворога постраждали цивільні.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом", - зазначив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Крім того, через атаку росіян постраждали дві жінки. У них поранення уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

ОВА повідомляє, що оперативні групи продовжують обстеження для фіксування наслідків ворожої атаки.