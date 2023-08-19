росіяни атакували Житомирську область дронами-камікадзе: що відомо [ Редагувати ]
росіяни атакували один з об'єктів інфраструктури Житомирської області дронами-камікадзе. Ніхто з цивільних не постраждав.
Про це повідомляє в Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", - пише Бунечко.
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