Захищаючи Україну на фронті, своє життя віддав український актор Олексій Хільський. Він загинув під час виконання бойового завдання, не доживши до свого 36-річчя кілька місяців.

Трагічну звістку повідомила дружина воїна, акторка Надія Хільська. "Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн", - з болем написала вдова.

Хільський став на захист країни у перші дні російського вторгнення. Спочатку актор записався в тероборону, але незабаром зрозумів, що може принести більше користі. Вже через 10 днів після початку війни Олексій вивіз сім'ю з Києва на захід України, а сам пішов у військкомат.

"Прийшов. Мені кажуть: "Готовий сьогодні їхати?" Кажу: "Дайте хоч пару днів, щоб дружину підготувати". Мені дали кілька днів. Я не міг інакше вчинити, я не міг не піти", - розповідав Хільский Лілії Ребрик в проекті "Дочекаюсь".

Хілський брав участь у наступі на Херсоні, а потім захищав рідну землю у Бахмуті та Соледарі. На фронті Олексій двічі отримував поранення, але щоразу повертався на фронт.

До 24 лютого 2022 року Олексій активно знімався у фільмах та серіалах, грав у театрі. На рахунку актора близько 25 ролей у кіно ("Нюхач", "Кріпосна", "Квачка" та інші), а також десятки робіт у театрі.

У Хільського залишилася дружина та 13-річна донька. З Надією актор був разом 16 років, 13 з яких – у шлюбі. Напередодні загибелі воїна акторка з'явилася у сльозах і повідомила, що Олексій вже більше доби не виходить на зв'язок.

"Ось інший бік медалі сильної, як усім здається, жінки. Вже більше доби Льоша не на зв'язку. Іноді немає сил просто дихати... Дай Боже дочекатися повідомлення", - написала Хільська.