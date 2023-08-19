Він триває з 17 по 20 серпня у Софії Київській та представляє проєкти, створені під час великої війни.

Цього року фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage пропонує гостям довершену музичну й візуальну програми, кінопокази, інтелектуальні бесіди й ту особливу атмосферу, коли під захистом тисячолітніх стін Софії збираються однодумці.

Тема цьогорічного фестивалю - "Дорогу підкорює той, хто іде!". Вона підкреслює важливість єднання на шляху до спільної Перемоги та силу життєствердних проєктів, створених у цей надважкий час.

"Майже кожна програма була створена за останній рік чи з початку великої війни в Україні. Ми відчуваємо митців, які їх представляють, своїми культурними побратимами, адже ми з ними пліч-о-пліч йшли з початку війни. Саме культура дає усвідомлення нам самим і світу, заради чого ми сплачуємо таку високу ціну. Тому кожна подія фестивалю має як мистецьку цінність, так і важливу змістовну компоненту. Найголовніше ми маємо усвідомити, заради чого платимо таку високу ціну, заради чого маємо виборювати свою свободу", - розповідає ідейна натхненниця та співзасновниця Bouquet Kyiv Stage Ірина Буданська. — Від початку ми планували мінімалістичний Букет, з обмеженою кількістю днів та подій. Але існує дуже велика потреба митців у висловлюванні та у глядачів у якісному культурному контенті. Тому цьогорічний Букет народився дуже багатогранним та багатожанровим. Він дасть можливість всім нам відчути один одного, бути поряд, пережити протягом фестивалю разом різні почуття та емоції».

Організатори Bouquet Kyiv Stage — команда культурного центру Дом Майстер Клас — зазначають, що тема війни - зримо або метафорично - присутня в кожній події фестивалю.

Bouquet Kyiv Stage-2023 стане вдячністю нашим захисникам і, зокрема, митцям, які сьогодні захищають нашу країну на фронті. Саме тому фестиваль розпочався з акції "Червона калина", що вшановує пам’ять про митців, які віддали своє життя за Україну у великій війні. У саду Софії Київської висадили дерево калини. Під час акції акторка Катерина Кістень згадала імена загиблих митців - музикантів, художників, письменників, акторів тощо. У виконанні хору хлопчиків та юнаків Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка пролунали "Садок вишневий" Євгена Станковича, "Боже великий єдиний" Микола Лисенка, "Молитва" Ганни Гаврилець, "Ой у лузі червона калина" та Гімн України.

Bouquet Kyiv Stage-2023 традиційно складатиметься з музичної, виставкової, театральної, екскурсійної, дитячої, кінопрограми та бесід під ясенем. Впродовж чотирьох днів фестивалю будуть представлені мистецькі проекти, більшість з яких була створена під час великої війни.

Фестиваль відкрив концерт музики українських композиторів "Agnus Dei" у Софійському соборі., що виконала знана скрипалька Мирослави Которович та зіркове сопрано Сусанна Чахоян в супроводі камерного ансамблю "АРТЕХАТТА". Прозвучали твори Ганни Гаврилець, Ірини Кириліної, Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Валентина Бібіка, Бориса Лятошинського, Золтана Алмаші, Олександра Родіна. Далі була бесіда під Ясенем із британським журналістом та письменником Пітером Померанцевим, який розповів про особливості нацистської пропаганди під час Другої Світової війни та провів паралелі з сучасністю. Завершив перший фестивальний день джазовий концерт Imagine співачки Назгуль Шукаєвої з Національним президентським оркестром, на якому пролунали нові композиції в авторському аранжуванні Олександра Чорного.

Музична програма представить багато премʼєрних творів і музики написаної протягом останнього року. Серед подій: презентація програми маловідомих українських композиторів "Re-Vision. В. Задерацький, О. Лебедєв", музична вистава "Земля – Пісня" на основі найдавніших українських традиційних пісень, концерт "Невідомий український модернізм: Яновський, Якименко, Сениця", концерт прогресивної сучасної авторської джазової музики Storyteller, програму "Імпресія та експресія” із творами європейських, українських та грузинських композиторів. 19 серпня стане Днем Музики Валентина Сильвестрова, який об’єднає фортепіанну, вокальну, хорову й електронну музику видатного сучасного українського композитора. Фінальним акордом Bouquet Kyiv Stage-2023 стане концерт до 30-річчя ансамблю солістів «Київська камерата», що є присвятою багаторічному диригенту колективу Валерію Матюхіну (1949-2023).

“Непересічною подією є День музики Сильвестрова, що зібрав програми, які були презентовані командою фестивалю в Оксфорді та Грузії, а також відбудеться прем'єра "Давидових псалмів", написані композитором у 2022 році. У кожного буде можливість скласти своє враження про музику Сильвестрова та почути переосмислення його творів у авторському електроакустичному перформансі композиторки Алли Загайкевич, - поділилася ведуча музичної фестивальної програми, музикознавиця, співзасновниця і програмна директорка Open Opera Ukraine Анна Гадецька. - Програма фестивалю вирізняється й новим рівнем занурення у нашу музичну культуру. Так, піаніст Роман Рєпка познайомить з творами композиторів, що у різні часи XX століття працювали в Україні та незнані широкому загалу, так само як і імена проєкту "Український невідомий модернізм". Крім того, ознака Букету - цікаві тнові колаборації. Вперше разом виступають Назгуль Шукаєва та Національний президентський ансамбль, піаніст Тиміш Мельник та тенор Роман Меліш. Сьогодні всі програми стали осмисленішими, адже на перший план вийшло розуміння, що і чому виконується на сцені - це зміна світогляду, світовідчуття музикантів, які переживають все, що відбувається, разом з нами та прагнуть цим поділитися”.

Цьогорічний КіноБукет сформований за загальною темою «Культура vs війна» та включатиме понад 30 фільмів. Серед них 25 короткометражних стрічок, прем’єри документальних фільмів про митців на війні з циклу «Культура vs війна» (19 серпня о 18:00) - Тараса Компаніченка, Сергія Жадана, Костянтина і Влади Ліберових, а також допрем’єрні покази повнометражних картин «Я і Фелікс» Ірини Цілик, «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова та «Відблиск» Валентина Васяновича.

Bouquet Kyiv Stage презентує п’ять візуальних проєктів. На виставці класика сучасного мистецтва Олександра Дубовика «Протистояння», що проходитиме у “Хлібні”, представлять, зокрема, нові полотна митця, написані під час війни у Києві, де Олександр Дубовик свідомо вирішив залишитися з перших днів повномасштабного вторгнення. “Музей Фрагментів Війни” розкаже реальні історії очевидців війни, представлені їх власними артефактами. Закарбовані миті сучасної війни покажуть на фотовиставці «Культура vs війна» кінооператора Сергія Михальчука, який зараз служить в лавах ЗСУ, та експозиції одеських фотографів Костянтина та Влади Ліберових, які на передовій документують злочини російських військових. Крім того, на фестивалі представлять фотопроєкт Ігоря Гайдая “Хліб війни”, який є переосмисленням його серії “Космос українського хліба”.

Цього року відбудуться і традиційні бесіди під Ясенем, учасниками яких стануть люди, які у різних сферах ведуть боротьбу за вільне та незалежне майбутнє України.

"Сучасна війна — не тільки наша, локальна, це війна цивілізацій, минулого і майбутнього, автократії й демократії, світла і темряви. Тому важливо обговорити, що відбувається, чому та знайти точки опори, — розповідає співзасновник фестивалю й автор ідеї бесід під ясенем Євгеній Уткін. — Ми не знаємо, коли завершиться ця дорога, що на ній буде та яку ціну ми ще маємо заплатити, але ми точно знаємо, що вона веде до нашої Перемоги. Найголовніше зараз об’єднатися навколо одного — всі мають працювати на Перемогу".

Також у програмі фестивалю – екскурсія Софійським собором у музичному супроводі ансамблю "Благовість", вистава

"У темряві" за участі Катерини Кістень та Ігоря Рубашкіна, майстер-класи з вибійки (технологія, відома з XII століття) та створення спільного рушника, а також дитячі майстер-класи з виготовлення оберегів для наших захисників.

Вхід на фестиваль традиційно є безкоштовним, потрібно лише сплатити вхідний квиток на територію Софія Київської. Реєстрація потрібна лише на концерти та події, які відбудуться у Софійському соборі. Программа фестивалю.